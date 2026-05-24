Ирландский журналист назвал удар ВСУ по Старобельску актом терроризма

ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Удар ВСУ по колледжу в Старобельске является актом терроризма, здесь не может быть никаких двойных прочтений, заявил РИА Новости ирландский журналист Чей Боуз.
Более 50 иностранных журналистов в воскресенье прибыли на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
"Это массовое убийство и акт терроризма. Это очень и очень просто, здесь нет никакого двойного прочтения случившегося. Все очень просто, здесь больше нечего добавить", - сказал Боуз во время посещения Старобельска.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погиб 21 человек.