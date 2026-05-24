ЛУГАНСК, 24 мая – РИА Новости. Старобельск, подвергшийся ударам ВСУ, представляет собой мирный населенный пункт, там нет никакой военной инфраструктуры, заявил РИА Новости журналист из Ирландии Чей Боуз, посетивший населенных пункт.

"Что интересно, это то, что здесь очень мирно, нет ничего военного... Тут нет никакой военной инфраструктуры... Очень мирный, тихий населенный пункт", - сказал он.