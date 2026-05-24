Рейтинг@Mail.ru
Ирландский журналист отметил, что в Старобельске нет военной инфраструктуры - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 24.05.2026 (обновлено: 15:37 24.05.2026)
Ирландский журналист отметил, что в Старобельске нет военной инфраструктуры

Журналист из Ирландии отметил, что в Старобельске нет военной инфраструктуры

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Старобельск — мирный населенный пункт, в котором нет военной инфраструктуры, заявил журналист из Ирландии Чей Боуз.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек.
  • Более 50 иностранных журналистов прибыли на место трагедии в Старобельске.
ЛУГАНСК, 24 мая – РИА Новости. Старобельск, подвергшийся ударам ВСУ, представляет собой мирный населенный пункт, там нет никакой военной инфраструктуры, заявил РИА Новости журналист из Ирландии Чей Боуз, посетивший населенных пункт.
"Что интересно, это то, что здесь очень мирно, нет ничего военного... Тут нет никакой военной инфраструктуры... Очень мирный, тихий населенный пункт", - сказал он.
Спасатели на месте обрушения общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Лантратова: ВСУ били с перерывами, зная, что колледж пытаются покинуть дети
Вчера, 13:06
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погиб 21 человек.
Более 50 иностранных журналистов в воскресенье прибыли на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
Ирландский журналист об ударе ВСУ по Старобельску - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Ирландский журналист назвал удар ВСУ по Старобельску актом терроризма
Вчера, 13:48
 
Удар ВСУ по колледжу в СтаробельскеВ миреСтаробельскИрландияЛуганская Народная РеспубликаЧей БоузЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала