- Старобельск — мирный населенный пункт, в котором нет военной инфраструктуры, заявил журналист из Ирландии Чей Боуз.
- Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек.
- Более 50 иностранных журналистов прибыли на место трагедии в Старобельске.
ЛУГАНСК, 24 мая – РИА Новости. Старобельск, подвергшийся ударам ВСУ, представляет собой мирный населенный пункт, там нет никакой военной инфраструктуры, заявил РИА Новости журналист из Ирландии Чей Боуз, посетивший населенных пункт.
"Что интересно, это то, что здесь очень мирно, нет ничего военного... Тут нет никакой военной инфраструктуры... Очень мирный, тихий населенный пункт", - сказал он.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погиб 21 человек.
Более 50 иностранных журналистов в воскресенье прибыли на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске.