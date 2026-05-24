МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Болельщики футбольного клуба "Луккезе", выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии, провели акцию, в которой почтили память погибших в Старобельске после удара ВСУ по общежитию колледжа.
Активные болельщики "Луккезе" приняли участие в ежегодном фестивале фанатов клуба, который проводился у домашнего стадиона команды. Фанаты развернули на фестивале баннер, на котором была выведена надпись: "Старобельск: нет массовым убийствам, совершаемым Евросоюзом".
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погиб 21 человек.