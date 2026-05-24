Рейтинг@Mail.ru
В Италии почтили память погибших в Старобельске после атаки Украины - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:30 24.05.2026 (обновлено: 13:45 24.05.2026)
В Италии почтили память погибших в Старобельске после атаки Украины

Фанаты "Луккезе" почтили память погибших в Старобельске от удара ВСУ по колледжу

© Фото : Леонид Пасечник/MAXПоследствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© Фото : Леонид Пасечник/MAX
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Болельщики футбольного клуба "Луккезе", выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии, провели акцию, в которой почтили память погибших в Старобельске после удара ВСУ по общежитию колледжа.
Активные болельщики "Луккезе" приняли участие в ежегодном фестивале фанатов клуба, который проводился у домашнего стадиона команды. Фанаты развернули на фестивале баннер, на котором была выведена надпись: "Старобельск: нет массовым убийствам, совершаемым Евросоюзом".
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погиб 21 человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Обыкновенный неонацизм: НАТО и Киев слились в русофобии
23 мая, 08:00
 
ФутболИталияСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в СтаробельскеСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Спартак Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Ювентус
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Атлетико Мадрид
    5
    1
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    A. Gea
    676
    360
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    Ю. Стародубцева
    31
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Ф. Ферро
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Эвертон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Лидс
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брентфорд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Арсенал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала