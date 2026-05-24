Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место удара ВСУ по колледжу.
- Российский МИД пригласил всех аккредитованных в столице иностранных журналистов для посещения места трагедии.
- Би-би-си официально отказалась посещать Старобельск, представители американской CNN оказались в отпуске, а Токио запретил японским корреспондентам освещать теракт.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место удара ВСУ по колледжу, сообщает телеканал RT.
В опубликованном в Telegram-канале RT видео показан сбор журналистов у здания МИД на Смоленской и их посадка в автобус.
© RTИностранные журналисты выехали из Москвы на место удара ВСУ в Старобельске. Кадр видео
© RT
Иностранные журналисты выехали из Москвы на место удара ВСУ в Старобельске. Кадр видео
Российский МИД ранее пригласил всех аккредитованных в столице иностранных журналистов для посещения места трагедии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Би-би-си официально отказалась посещать Старобельск, представители американской CNN оказались в отпуске, а Токио запретил японским корреспондентам освещать теракт в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. В ЛНР 24-25 мая объявлены днями траура по погибшим.