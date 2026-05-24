Пасечник назвал атаку ВСУ на колледж в Старобельске чистым злом

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал чистым злом атаку ВСУ на колледж в Старобельске, в результате которой погиб 21 человек.
Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертого и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.