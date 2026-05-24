Рейтинг@Mail.ru
Пасечник назвал атаку ВСУ на колледж в Старобельске чистым злом - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:32 24.05.2026
Пасечник назвал атаку ВСУ на колледж в Старобельске чистым злом

Глава ЛНР Пасечник назвал атаку ВСУ на колледж в Старобельске чистым злом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСпасатели на месте обрушения общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке ВСУ
Спасатели на месте обрушения общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Спасатели на месте обрушения общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал атаку ВСУ на колледж в Старобельске, в результате которой погиб 21 человек, чистым злом.
  • Глава региона добавил, что все, кто причастен к атаке, понесут наказание.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал чистым злом атаку ВСУ на колледж в Старобельске, в результате которой погиб 21 человек.
"Эта атака - чистое зло, которому нет и не может быть оправдания", - написал Пасечник в канале на платформе "Макс".
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Пушков: Би-би-си и СNN отказались ехать в Старобельск и говорить правду
Вчера, 20:37
Глава региона добавил, что все, кто причастен к атаке, понесут наказание.
Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертого и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаСтаробельскРоссияЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала