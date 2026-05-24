Иностранным журналистам в Старобельске показали обломки БПЛА со Starlink

СТАРОБЕЛЬСК, 24 мая – РИА Новости. Иностранным журналистам, прибывшим к колледжу в Старобельске, продемонстрировали обломки украинских БПЛА, с установленной на одном из них американской антенной Starlink, передает корреспондент РИА Новости.

Журналистам продемонстрировали различные фрагменты ударных украинских БПЛА, которыми наносился удар по зданиям колледжа и общежития, в том числе обломки антенны американского терминала Starlink, который был установлен на БПЛА.