СМИ: США должны разморозить часть иранских активов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Согласно предварительной договоренности, США должны разморозить часть иранских активов.
- Она должна произойти на первом этапе мирного соглашения, пишет Tasnim.
ТЕГЕРАН, 24 мая - РИА Новости. США должны разморозить часть иранских активов после подписания меморандума о взаимопонимании, согласно предварительной договоренности, сообщает агентство Tasnim.
Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.
"Информация о деталях предварительной "возможной" договоренности свидетельствует о том, что, если меморандум о взаимопонимании станет соглашением, на первом этапе должна быть разморожена хотя бы часть иранских активов", - говорится в сообщении.
По информации Tasnim, США в последние недели пытались увязать разморозку иранских активов с возможным окончательным соглашением по ядерной проблеме, но Иран, учитывая предыдущий негативный опыт, настаивает на том, чтобы часть активов была разморожена уже после заключения меморандума о взаимопонимании.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.