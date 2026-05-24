Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США должны разморозить часть иранских активов - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 24.05.2026 (обновлено: 10:57 24.05.2026)
СМИ: США должны разморозить часть иранских активов

Tasnim: США должны разморозить часть иранских активов на первом этапе соглашения

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Согласно предварительной договоренности, США должны разморозить часть иранских активов.
  • Она должна произойти на первом этапе мирного соглашения, пишет Tasnim.
ТЕГЕРАН, 24 мая - РИА Новости. США должны разморозить часть иранских активов после подписания меморандума о взаимопонимании, согласно предварительной договоренности, сообщает агентство Tasnim.
Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Война почти закончена: Вашингтон победил не Иран, а самого себя
08:00
"Информация о деталях предварительной "возможной" договоренности свидетельствует о том, что, если меморандум о взаимопонимании станет соглашением, на первом этапе должна быть разморожена хотя бы часть иранских активов", - говорится в сообщении.
По информации Tasnim, США в последние недели пытались увязать разморозку иранских активов с возможным окончательным соглашением по ядерной проблеме, но Иран, учитывая предыдущий негативный опыт, настаивает на том, чтобы часть активов была разморожена уже после заключения меморандума о взаимопонимании.
Тегеран - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Сделка Ирана и США якобы включает отказ Тегерана от урана, пишут СМИ
05:40
Отмечается, что механизм разблокировки оставшейся части активов также должен быть четко определен в ходе переговоров. В случае, если Вашингтон воспрепятстует разблокировке, Тегеран пересмотрит свое решение на будущих переговорах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
СМИ: проект меморандума США и Ирана завершает конфликт Израиля и "Хезболлы"
07:25
 
В миреСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаИранДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала