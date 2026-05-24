Американские войска останутся на Ближнем Востоке еще на 60 дней, пишут СМИ

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Военные силы США, ранее переброшенные на Ближний Восток на фоне эскалации конфликта с Ираном, останутся там еще 60 дней и покинут регион при окончательном принятии сделки Тегераном, сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.