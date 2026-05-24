Рейтинг@Mail.ru
Американские войска останутся на Ближнем Востоке еще на 60 дней, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:09 24.05.2026
Американские войска останутся на Ближнем Востоке еще на 60 дней, пишут СМИ

Axios: военные силы США останутся на Ближнем Востоке еще 60 дней

© AP Photo / Chris SewardАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© AP Photo / Chris Seward
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные силы США, ранее переброшенные на Ближний Восток, останутся там еще на 60 дней.
  • Американские войска будут выведены из региона в случае достижения окончательного соглашения между США и Тегераном.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Военные силы США, ранее переброшенные на Ближний Восток на фоне эскалации конфликта с Ираном, останутся там еще 60 дней и покинут регион при окончательном принятии сделки Тегераном, сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
"Американские войска, мобилизованные в последние месяцы, останутся в регионе в течение 60-дневного периода и будут выведены лишь в том случае, если будет достигнуто окончательное соглашение", - говорится в сообщении портала, посвященном возможной сделке США и Тегерана.
Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Соглашение США и Ирана предусматривает продление перемирия, пишут СМИ
07:05
 
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала