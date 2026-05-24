Стало известно имя стрелявшего у Белого дома
04:05 24.05.2026 (обновлено: 05:14 24.05.2026)
Стало известно имя стрелявшего у Белого дома

Стрельбу у Белого дома устроил Несир Бест

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемый в стрельбе у контрольно-пропускного пункта возле Белого дома опознан как Насир Бест.
  • Насир Бест ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов, высказывались опасения по поводу состояния его психического здоровья.
ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе у контрольно-пропускного пункта Белого дома опознан как Насир Бест, ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, относительно его психического здоровья были опасения, сообщил журналист телеканала NBC Том Уинтер со ссылкой на официальные источники.
"Подозреваемый в стрельбе у контрольно-пропускного пункта Секретной службы возле Белого дома опознан как Насир Бест. Он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, а ранее высказывались опасения по поводу состояния его психического здоровья", - написал Уинтер в соцсети X.
По данным телеканала Fox News, Бест проживал в граничащем со столичным округом штате Мэриленд, и ранее он неоднократно задерживался сотрудниками Секретной службы: 26 июня 2025 года - за высказывание угроз в адрес агентов, а спустя две недели - за проникновение на особо охраняемую территорию.
Газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах написала, что подозреваемый был 21-летним мужчиной, и опубликовала его фотографию, на которой видно, что он - темнокожий. Официальное подтверждение личности злоумышленника пока отсутствует.
Секретная служба США на запрос РИА Новости заявила, что инцидент произошел у Белого дома около 01.00 мск воскресенья, когда мужчина на пересечении Пенсильвания-авеню и 17-й улицы достал оружие из сумки и открыл огонь. Правоохранители ответили стрельбой и смертельно ранили стрелявшего. Кроме того, ранение получил случайный прохожий.
