Стало известно имя стрелявшего у Белого дома

ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе у контрольно-пропускного пункта Белого дома опознан как Насир Бест, ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, относительно его психического здоровья были опасения, сообщил журналист телеканала NBC Том Уинтер со ссылкой на официальные источники.

"Подозреваемый в стрельбе у контрольно-пропускного пункта Секретной службы возле Белого дома опознан как Насир Бест. Он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, а ранее высказывались опасения по поводу состояния его психического здоровья", - написал Уинтер в соцсети X

По данным телеканала Fox News, Бест проживал в граничащем со столичным округом штате Мэриленд, и ранее он неоднократно задерживался сотрудниками Секретной службы: 26 июня 2025 года - за высказывание угроз в адрес агентов, а спустя две недели - за проникновение на особо охраняемую территорию.

Газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах написала, что подозреваемый был 21-летним мужчиной, и опубликовала его фотографию, на которой видно, что он - темнокожий. Официальное подтверждение личности злоумышленника пока отсутствует.