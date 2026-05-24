ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Расследование стрельбы у Белого дома продолжается, заявила Секретная служба РИА Новости.
"Продолжается расследование произошедшего", - говорится в заявлении.
Стрельба произошла у Белого дома вечером в субботу по местному времени. Мужчина на пересечении Пенсильвания-авеню и улицы 17 достал оружие из сумки и начал стрельбу. Правоохранители открыли ответный огонь и смертельно ранили злоумышленника, говорится в сообщении. Ранение получил также случайный прохожий, сообщила Секретная служба.
В Секретной службе обещали позднее предоставить дополнительную информацию. "Дополнительная информация будет опубликована, как только станет доступна", - говорится в заявлении.