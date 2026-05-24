02:42 24.05.2026 (обновлено: 03:06 24.05.2026)
По меньшей мере два человека ранены при стрельбе у Белого дома, пишут СМИ

NBC: при стрельбе у Белого дома ранены два человека, в том числе подозреваемый

© AP Photo / Rod LamkeyСотрудник Секретной службы США на месте стрельбы возле Белого дома в Вашингтоне
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По меньшей мере два человека получили огнестрельные ранения при стрельбе у Белого дома.
  • Один из раненых, как полагают, является подозреваемым, его доставили в больницу.
ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. По меньшей мере два человека получили огнестрельные ранения возле Белого дома, в том числе возможный подозреваемый, сообщил телеканал NBC со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
Стрельба у Белого дома произошла в ночь на воскресенье. Агентство Рейтер со ссылкой на правоохранительные органы передало, что подозреваемый ранен и доставлен в больницу.
"Один из этих людей (раненых - ред.), как полагают, является подозреваемым, но неясно, является ли второй человек также подозреваемым или случайным свидетелем", - говорится в сообщении канала.
По словам источников телеканала, один человек находится в тяжелом состоянии, при этом среди агентов секретной службы пострадавших нет.
