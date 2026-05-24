По меньшей мере два человека ранены при стрельбе у Белого дома, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ По меньшей мере два человека получили огнестрельные ранения при стрельбе у Белого дома.

Один из раненых, как полагают, является подозреваемым, его доставили в больницу.

ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. По меньшей мере два человека получили огнестрельные ранения возле Белого дома, в том числе возможный подозреваемый, сообщил телеканал По меньшей мере два человека получили огнестрельные ранения возле Белого дома, в том числе возможный подозреваемый, сообщил телеканал NBC со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

Стрельба у Белого дома произошла в ночь на воскресенье. Агентство Рейтер со ссылкой на правоохранительные органы передало, что подозреваемый ранен и доставлен в больницу.

"Один из этих людей (раненых - ред.), как полагают, является подозреваемым, но неясно, является ли второй человек также подозреваемым или случайным свидетелем", - говорится в сообщении канала.