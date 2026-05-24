Рейтинг@Mail.ru
Оцепление вокруг Белого дома сохраняется - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:36 24.05.2026
Оцепление вокруг Белого дома сохраняется

Полиция и нацгвардия сохраняют оцепление вокруг Белого дома

© Fotolia / kropic Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© Fotolia / kropic
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правоохранители сохраняют оцепление вокруг Белого дома.
  • Проезд и проход в непосредственной близости от Белого дома запрещены, часть улиц по-прежнему заблокирована национальной гвардией и полицией.
ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Правоохранители сохраняют оцепление вокруг Белого дома на фоне сообщений о нейтрализации стрелявшего, передает корреспондент РИА Новости.
На прилегающих к Белому дому и зданию администрации президента США Дональда Трампа улицах служащие национальной гвардии и полиции сохраняют заблокированной проезжую часть и перекрестки. Пешеходные зоны перекрыты сигнальными лентами. Проход людей полностью запрещен в непосредственной близости от места происшествия.
Вместе с тем часть служащих нацгвардии, перекрывавших 17-ю улицу, где, по сообщениям СМИ, произошел сам инцидент, покинули пост, также предварительно оцепив тротуар сигнальной лентой.
Сотрудники Секретной службы США - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Служба безопасности Белого дома ввела режим изоляции после стрельбы
01:35
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала