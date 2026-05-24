Оцепление вокруг Белого дома сохраняется

ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Правоохранители сохраняют оцепление вокруг Белого дома на фоне сообщений о нейтрализации стрелявшего, передает корреспондент РИА Новости.

Вместе с тем часть служащих нацгвардии, перекрывавших 17-ю улицу, где, по сообщениям СМИ, произошел сам инцидент, покинули пост, также предварительно оцепив тротуар сигнальной лентой.