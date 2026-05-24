К месту стрельбы у Белого дома стянуты отряды нацгвардии

ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Отряды национальной гвардии стянуты к месту стрельбы вблизи Белого дома в Вашингтоне дополнительно к нарядам полиции, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

В настоящее время несколько десятков сотрудников национальной гвардии присоединились к полицейским для обеспечения безопасности и перекрытия улиц в центре на пересечении 17-й улицы и и Эйч-стрит.