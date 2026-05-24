Служба безопасности Белого дома ввела режим изоляции после стрельбы
01:35 24.05.2026 (обновлено: 01:46 24.05.2026)
Служба безопасности Белого дома ввела режим изоляции после стрельбы

Сотрудники Секретной службы США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Служба безопасности Белого дома ввела режим изоляции после стрельбы вблизи резиденции президента США.
  • Сотрудники секретной службы США с оружием наготове приказали прессе укрыться в комнате для брифингов.
ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Служба безопасности Белого дома ввела режим изоляции после стрельбы вблизи резиденции президента США Дональда Трампа, сообщила журналистка телеканала NBC Джули Циркин.
"Белый дом сейчас находится на изоляции", - говорится в сообщении Циркин в соцсети Х.
Журналистка добавила, что сотрудники секретной службы США с оружием наизготове приказали прессе укрыться в комнате для брифингов.
Журналистка опубликовала видео с места стрельбы у Белого дома
