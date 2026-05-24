ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Служба безопасности Белого дома ввела режим изоляции после стрельбы вблизи резиденции президента США Дональда Трампа, сообщила журналистка телеканала NBC Джули Циркин.
"Белый дом сейчас находится на изоляции", - говорится в сообщении Циркин в соцсети Х.
Журналистка добавила, что сотрудники секретной службы США с оружием наизготове приказали прессе укрыться в комнате для брифингов.