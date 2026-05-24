У Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Снаружи Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба, сообщили журналисты.
"Когда мы были в Белом доме, было слышно много выстрелов. Нам сказали бежать в зал для пресс-брифингов", — написала Селина Ван из ABC News в соцсети Х.
Журналистка NBC Джули Циркин подтвердила эти данные.
"Снаружи Белого дома были слышны выстрелы. Примерно 20-30", — говорится в ее посте.
Она добавила, что служба безопасности здания администрации ввела режим изоляции.
Корреспондент РИА Новости уточнил, что к месту событий стянули полицию и отряды нацгвардии.
"Многочисленные наряды правоохранителей полностью перекрыли движение на 17-й улице в центре, где по сообщениям СМИ произошла стрельба. На перекрестках улицы выставлены автомобильные кордоны полиции, движение пешеходов в сторону места стрельбы также закрыто", — пояснил он.
