У Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба
01:21 24.05.2026 (обновлено: 09:41 24.05.2026)
У Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба

Журналисты ABC и NBC сообщили о звуках выстрелов снаружи Белого дома

Оцепление вокруг Белого дома после стрельбы
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возле Белого дома в Вашингтоне были слышны выстрелы.
  • Журналистам ABC и NBC велели проследовать в зал для брифингов.
ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Снаружи Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба, сообщили журналисты.
"Когда мы были в Белом доме, было слышно много выстрелов. Нам сказали бежать в зал для пресс-брифингов", — написала Селина Ван из ABC News в соцсети Х.
Журналистка NBC Джули Циркин подтвердила эти данные.
"Снаружи Белого дома были слышны выстрелы. Примерно 20-30", — говорится в ее посте.
Она добавила, что служба безопасности здания администрации ввела режим изоляции.
Корреспондент РИА Новости уточнил, что к месту событий стянули полицию и отряды нацгвардии.
«
"Многочисленные наряды правоохранителей полностью перекрыли движение на 17-й улице в центре, где по сообщениям СМИ произошла стрельба. На перекрестках улицы выставлены автомобильные кордоны полиции, движение пешеходов в сторону места стрельбы также закрыто", — пояснил он.
Как рассказал журналист издания DC News, Трамп в момент инцидента находился в Белом доме. По данным телеканала CBS, стрельба произошла в непосредственной близости от здания.
