Война почти закончена: Вашингтон победил не Иран, а самого себя

Вчера у Дональда Трампа был большой праздник — свадьба. Только вот президента США не было на торжестве: женился его 48-летний старший сын, Дональд Трамп — младший. Отец заранее объяснил свое отсутствие, сославшись на большое количество дел, вот и Ираном нужно заниматься. И хотя тут есть явная трамповская подмена причинно-следственных связей: очень похоже на то, что в этот раз мир с Ираном действительно созрел и даже перезрел — и может быть подписан уже в ближайшие дни.

Да, не само мирное соглашение, а "протокол о намерениях" — но он как раз и будет означать постоянное перемирие и начало через неделю тридцатидневных мирных переговоров. То есть в войне США и Израиля против Ирана будет поставлена точка, и весь мир сможет выдохнуть, а Ормузский пролив готовится к открытию. Почему в этот раз все похоже на правду? Потому что на этой неделе произошел целый ряд событий, логичным завершением которых и станет соглашение.

Во минувший вторник Трамп отменил удар по Ирану — как он сам объяснил, буквально в последний момент и по просьбе трех стран Залива, сообщивших ему, что в переговорах есть серьезный прогресс. Саудиты, эмиратчики и катарцы очень удивились этой своей инициативе, но спорить не стали, а вот израильский премьер Нетаньяху был весьма встревожен состоявшимся в тот же день разговором с президентом США. Потому что, судя по всему, понял: Трамп однозначно направился "с вещами на выход", то есть не собирается возобновлять бомбежки Ирана. Война закончена — всем спасибо, все свободны. Но ведь договориться об условиях постоянного (а не временного, как месяц с лишним назад) перемирия так и не получилось? И что, разве это может остановить Трампа?

Да, он рассчитывал с помощью блокады иранских портов вынудить Тегеран пойти на уступки, однако персы обнаружили абсолютное нежелание прогибаться под агрессоров. Они согласны открыть пролив, но не готовы передать запасы обогащенного урана в США. А Трамп уперся именно в этот пункт, потому что считает, что только получение американцами иранского урана можно будет подать как победу Америки: вот, смотрите, у Ирана никогда не будет ядерного оружия, я же говорил! То, что Иран и не собирался обзаводиться атомной бомбой — а значит, даже совершенно незаконный предлог для нападения на него США и Израиля был полностью лживым, — не имеет значения. Трампу хотелось доказательств того, что он "ликвидировал иранскую ядерную программу", — и 400 килограммов обогащенного урана его бы устроили. Однако иранцы так и не согласились отдать его американцам, что было абсолютно предсказуемо. А Вашингтон не решился на операцию по захвату урана, потому что она могла закончиться неудачей и неминуемо привела бы к ударам Ирана по странам Залива, то есть вернула бы регион в ухудшенную ситуацию марта месяца, обнулив перспективы открытия Ормузского пролива. Белый дом сдал назад, но тянул время, чтобы все это оформить.

Американцы отвергли (может быть, и не окончательно — скоро узнаем) предложение иранцев передать уран России, однако переговоры при посредничестве пакистанцев и катарцев шли всю эту неделю. Со среды в Тегеране министр внутренних дел Пакистана вел переговоры, пытаясь согласовать иранскую и американскую версии протокола. В четверг Марко Рубио заявил, что в переговорах с Ираном наметился небольшой прогресс, а Трамп пообещал, что конфликт с Ираном "завершится очень скоро". А в пятницу в арабскую прессу утекла информация о том, что проект соглашения содержит девять пунктов, главным из которых является полное прекращение огня и гарантии свободы судоходства. Стороны создадут совместный механизм мониторинга и разрешения споров (речь об Ормузе) и в течение недели начнут переговоры по всем нерешенным вопросам. На переговоры отводится 30 дней.

Кстати, в пятницу в Тегеран вылетел фельдмаршал Асим Мунир — начальник штаба Сухопутных войск Пакистана, фактически главный человек в этой исламской республике. Именно просьбой Мунира Трамп полтора месяца назад объяснил прекращение ударов по Ирану, и именно тот организовал переговоры Вэнса и Галибафа в Исламабаде, а потом — когда они зашли в тупик — сам полетел в Тегеран. Так что фельдмаршал вновь отправился в иранскую столицу не просто так: он готовит к подписанию американо-иранский протокол. Судя по тому, что одновременно в Тегеран прибыла и катарская делегация, все действительно в высшей степени готовности.