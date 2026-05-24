МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Армия России нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

Также в военном ведомстве добавили, что силы ПВО за сутки уничтожили шесть ракет реактивной системы залпового огня Vampire и 320 беспилотников ВСУ.

В Минобороны подчеркнули, что никаких ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины не планировалось и не осуществлялось.

ВСУ за сутки потеряли 1065 военнослужащих. Помимо этого, уничтожены 81 единица военной автомобильной техники и 18 бронированных машин.

Успехи на спецоперации

ВС России нанесли удары по объектам нефтепереработки, энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Сбитые беспилотники ВСУ модернизируют в российских мастерских на сумском направлении СВО, рассказал старший оператор БПЛА с позывным "Армавир" на видео, которое публикует Минобороны России.

Расчеты войск беспилотных систем российской группировки "Север" уничтожили средства доставки боеприпасов и технику противника на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Сват".

Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 90 беспилотников коптерного типа ВСУ в Харьковской области с начала мая, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК с позывным "Карта".

Экипаж танка Т-80 БВМ группировки войск РФ "Север" сорвал ротацию ВСУ, уничтожив бронеавтомобиль производства США HMMWV, а также живую силу противника в Сумской области, сообщил РИА Новости командир танкового взвода с позывным "Алтай".

Десантники группировки войск "Днепр" исключительно с помощью ударных FPV-дронов за одну неделю успешно отразили четыре попытки штурма своих позиций боевиками ВСУ, сообщил РИА Новости десантник 98-й гвардейской дивизии ВДВ "Днепра" с позывным "Каспер".

Расчеты реактивной и ствольной артиллерии российской группировки "Север" за неделю подавили свыше 15 подготовленных огневых точек противника в Харьковской области, сообщил РИА Новости старший офицер реактивной батареи с позывным "Нева".

Медведев об ответе России на удар ВСУ по колледжу в ЛНР: надо бить гораздо сильнее

Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, комментируя ответ РФ на удар ВСУ по колледжу в Старобельске, заявил, что надо "бить как сегодня и гораздо сильнее", поскольку руины столичных символов деморализуют врага. Он добавил, что "наркоурод и его бандеровская свора террористическими ударами по детям вызвали жесткий ответ из России". Медведев также допустил, что киевский режим намеренно добивался "массового прилета" по объектам в Киеве, чтобы было проще просить деньги и оружие.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 44.

Последствия атаки ВСУ по детям в ЛНР

Власти ЛНР установили личности всех погибших студентов при атаке ВСУ на Старобельский колледж, следует из сообщения администрации главы республики.

В субботу вечером в МЧС России сообщили о завершении поисковых работ в Старобельске на месте обрушения в результате атаки ВСУ общежития колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным ведомства, погиб 21 человек, пострадали 42.

В списке, размещенном властями республики, подтверждены личности 21 погибшего студента 2003-2008 годов рождения.

Двадцать четвертого и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщила, что после ударов ВСУ по колледжу в ЛНР 60 человек получили ранения, двое детей остаются в медицинских учреждениях региона.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погиб 21 человек.

Иностранные журналисты приехали на место трагедии в ЛНР

Более 50 иностранных журналистов направились на место трагедии в Старобельск, где ВСУ ударили по колледжу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что на место трагедии отправились представители СМИ из 19 стран, а именно Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции.

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что иностранные журналисты, прибывшие в Старобельск в ЛНР на место удара ВСУ по колледжу, сами определят, сколько пробудут в городе, Россия будет фиксировать все преступления.

Иностранные журналисты своими глазами наблюдают последствия украинской атаки в Старобельске, сообщили в воскресенье в МИД РФ.

Атакованное ВСУ здание колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики является гражданским объектом, заявил РИА Новости после работы на месте шеф-корреспондент Al Arabiya Саад Халаф. Он также отметил, что иностранным СМИ предоставили полную свободу для работы на месте удара ВСУ по колледжу в Старобельске в Луганской Народной Республике

Старобельск, подвергшийся ударам ВСУ, представляет собой мирный населенный пункт, там нет никакой военной инфраструктуры, заявил РИА Новости журналист из Ирландии Чей Боуз, посетивший населенный пункт.

Журналист из США Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил РИА Новости, что Россия должна добиться всех своих целей СВО.

Иностранные журналисты покинули место атаки ВСУ на колледж в Старобельске Луганской Народной Республики и прибыли в Луганскую Республиканскую клиническую больницу, передает корреспондент РИА Новости.

Большинство БПЛА ВСУ на херсонском направлении сделаны в НАТО

Абсолютное большинство БПЛА, применяемых боевиками ВСУ на левом берегу Днепра на херсонском направлении, произведены в странах Евросоюза и блока НАТО, минимальная часть БПЛА ВСУ собрана на территории Украины , сообщил РИА Новости десантник 98-й гвардейской дивизии ВДВ группировки войск РФ "Днепр" с позывным "Каспер". По словам бойца, вывод о происхождении БПЛА противника был сделан российскими военнослужащими после изучения обломков беспилотников.

Подлости ВСУ

Семьям наемников в 31-й бригаде ВСУ не выплачивают деньги и по году не отвечают на запросы о судьбе родственников, воевавших на украинской стороне, сообщила РИА Новости руководитель колумбийской НКО "Голоса тех, кого нет" (Las voces de los que ya no están) Патрисия Мендиганьо. В феврале РИА Новости выяснило, что группировка наемников "Специальная латинская бригада" (СЛБ) присоединилась к 31-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и что латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и удобных условий службы.

Скрывавшая потери 159-я бригада ВСУ подтвердила пропажу без вести более 780 пропавших военнослужащих под Волчанском Харьковской области , сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Беженец из населенного пункта Родинское в ДНР Олег Дзюба рассказал РИА Новости об атаке украинских беспилотников по гражданским, несмотря на попытки мирных жителей обозначить себя с помощью белого полотенца.