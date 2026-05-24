БПЛА "Севера" уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области

КУРСК, 24 мая - РИА Новости. Операторы беспилотных систем группировки войск "Север" в ходе разведывательно-ударных действий обнаружили и уничтожили оборудованный блиндажами и огневыми точками опорный пункт ВСУ на Сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета БпС 22-го мотострелкового полка (МСП) с позывным "Тайфун".

"Параллельно в ходе воздушной разведки мы засекли регулярный маршрут полетов вражеских FPV: так называемую "трассу". Организовали засаду: наш дрон-перехватчик встретил вражеский аппарат и уничтожил его тараном. Противник лишился не только укрепрайона, но и возможности наносить удары по нашим позициям с этого направления", - добавил собеседник агентства.