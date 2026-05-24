БПЛА "Севера" уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области
Специальная военная операция на Украине
 
07:44 24.05.2026
БПЛА "Севера" уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области

Бойцы "Севера" уничтожили оборудованный опорный пункт ВСУ на Сумском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили опорный пункт ВСУ на Сумском направлении.
  • Опорный пункт был хорошо оборудован: имел блиндажи, ходы сообщения и замаскированные огневые точки.
  • Группировка «Север» также организовала засаду и уничтожила вражеский FPV-дрон.
КУРСК, 24 мая - РИА Новости. Операторы беспилотных систем группировки войск "Север" в ходе разведывательно-ударных действий обнаружили и уничтожили оборудованный блиндажами и огневыми точками опорный пункт ВСУ на Сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета БпС 22-го мотострелкового полка (МСП) с позывным "Тайфун".
"Наши разведчики-операторы обнаружили хорошо оборудованный опорный пункт (ВСУ на Сумском направлении - ред.): с блиндажами, ходами сообщения и замаскированными огневыми точками. По этому объекту последовательно отработали FPV-дроны и "Молния-2", - сказал агентству командир расчета.
"Тайфун" уточнил, что все укрытия накрыты, а живая сила противника уничтожена.
"Параллельно в ходе воздушной разведки мы засекли регулярный маршрут полетов вражеских FPV: так называемую "трассу". Организовали засаду: наш дрон-перехватчик встретил вражеский аппарат и уничтожил его тараном. Противник лишился не только укрепрайона, но и возможности наносить удары по нашим позициям с этого направления", - добавил собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
