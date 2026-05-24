Расчеты БПЛА "Севера" уничтожили технику ВСУ под Харьковом

- Расчеты войск беспилотных систем российской группировки «Север» уничтожили технику и средства доставки боеприпасов ВСУ на харьковском направлении.
- Более десяти единиц беспилотных средств наземного назначения и более десяти автомобилей были уничтожены за первую половину мая.
- Также за этот период были поражены около 12 складов боекомплекта.
БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Расчеты войск беспилотных систем российской группировки "Север" уничтожили средства доставки боеприпасов и технику противника на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Сват".
"Дроноводы уничтожили более десяти единиц беспилотных средств наземного назначения, а также более десяти автомобилей за первую половину мая. Кроме того, за этот же период были поражены склады боекомплекта - около 12", - сказал "Сват", уточнив, что цели были поражены в ходе выполнения боевой задачи по созданию буферной зоны на харьковском направлении.
Командир подчеркнул, что благодаря постоянному наблюдению с воздуха военнослужащие располагают точными данными о передвижениях противника, что позволяет наносить прицельные и максимально эффективные удары. Он добавил, что такие действия не оставляют противнику шансов.
