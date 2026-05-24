Рейтинг@Mail.ru
Расчеты БПЛА "Севера" уничтожили технику ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:40 24.05.2026
Расчеты БПЛА "Севера" уничтожили технику ВСУ под Харьковом

Расчеты БПЛА "Севера" уничтожили средства доставки боеприпасов ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА в зоне СВО
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты войск беспилотных систем российской группировки «Север» уничтожили технику и средства доставки боеприпасов ВСУ на харьковском направлении.
  • Более десяти единиц беспилотных средств наземного назначения и более десяти автомобилей были уничтожены за первую половину мая.
  • Также за этот период были поражены около 12 складов боекомплекта.
БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Расчеты войск беспилотных систем российской группировки "Север" уничтожили средства доставки боеприпасов и технику противника на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Сват".
"Дроноводы уничтожили более десяти единиц беспилотных средств наземного назначения, а также более десяти автомобилей за первую половину мая. Кроме того, за этот же период были поражены склады боекомплекта - около 12", - сказал "Сват", уточнив, что цели были поражены в ходе выполнения боевой задачи по созданию буферной зоны на харьковском направлении.
Командир подчеркнул, что благодаря постоянному наблюдению с воздуха военнослужащие располагают точными данными о передвижениях противника, что позволяет наносить прицельные и максимально эффективные удары. Он добавил, что такие действия не оставляют противнику шансов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала