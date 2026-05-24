Артиллеристы "Севера" уничтожили более 15 позиций ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Расчеты реактивной и ствольной артиллерии российской группировки "Север" за неделю подавили свыше 15 подготовленных огневых точек противника в Харьковской области, сообщил РИА Новости старший офицер реактивной батареи с позывным "Нева".

По его словам, расчеты несут дежурство непрерывно: по первой команде готовы навести орудие и открыть огонь. Для затруднения контрбатарейной борьбы артиллеристы практикуют стрельбу с двух-трех разных орудий одновременно.