Артиллеристы "Севера" уничтожили более 15 позиций ВСУ под Харьковом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты артиллерии российской группировки «Север» за неделю уничтожили более 15 подготовленных огневых точек ВСУ в Харьковской области.
- Артиллеристы практикуют стрельбу с двух-трех разных орудий одновременно для затруднения контрбатарейной борьбы.
- После поражения цели позиции маскируют, в том числе материалами, скрывающими тепловую сигнатуру.
БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Расчеты реактивной и ствольной артиллерии российской группировки "Север" за неделю подавили свыше 15 подготовленных огневых точек противника в Харьковской области, сообщил РИА Новости старший офицер реактивной батареи с позывным "Нева".
По его словам, расчеты несут дежурство непрерывно: по первой команде готовы навести орудие и открыть огонь. Для затруднения контрбатарейной борьбы артиллеристы практикуют стрельбу с двух-трех разных орудий одновременно.
"Расчеты реактивных и ствольных артиллерийских систем подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" нанесли огневое воздействие и уничтожили более 15 подготовленных огневых позиций противника в Харьковской области за неделю", - рассказал офицер.
Он добавил, что после поражения цели позиции маскируют, в том числе материалами, скрывающими тепловую сигнатуру. По его оценке, это не позволяет ВСУ определить, откуда был нанесен удар.
22 июня 2022, 17:18