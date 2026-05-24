Десантники "Днепра" за неделю отразили четыре атаки ВСУ с помощью дронов - РИА Новости, 24.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:16 24.05.2026
Десантники "Днепра" за неделю отразили четыре атаки ВСУ с помощью дронов

Десантники "Днепра" за неделю отразили четыре атаки ВСУ с помощью FPV-дронов

Российский военнослужащий. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Десантники группировки войск «Днепр» отразили четыре атаки ВСУ за неделю.
  • Атаки были отражены исключительно с помощью ударных FPV-дронов.
  • Потери среди российских военнослужащих при отражении атак отсутствуют.
ГЕНИЧЕСК, 24 мая - РИА Новости. Десантники группировки войск "Днепр" исключительно с помощью ударных FPV-дронов за одну неделю успешно отразили четыре попытки штурма своих позиций боевиками ВСУ, сообщил РИА Новости десантник 98-й гвардейской дивизии ВДВ "Днепра" с позывным "Каспер".
По его словам, украинские подразделения были полностью уничтожены, а российские военнослужащие потерь при отражении атак боевиков Киева не понесли.
"Пару дней назад выявили группу боевиков, которые пытались штурмовать наши позиции. Мы подали команду расчетам ударных FPV-дронов, которые отразили атаку на наши позиции… Противник был полностью уничтожен. За последнюю неделю я наблюдал только своими глазами (атаки - ред.) раза четыре", - сообщил "Каспер".
Противник выдвигается на штурм позиций ВС РФ несколькими группами, после чего попадает в поле зрения российской разведки, которая передает информацию расчетам ударных FPV-дронов, и они в свою очередь уничтожают штурмовиков ВСУ, объяснил собеседник агентства.
"Потерь с нашей стороны не имеется", - заключил военный.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФ
 
 
