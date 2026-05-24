Десантники "Днепра" за неделю отразили четыре атаки ВСУ с помощью дронов

ГЕНИЧЕСК, 24 мая - РИА Новости. Десантники группировки войск "Днепр" исключительно с помощью ударных FPV-дронов за одну неделю успешно отразили четыре попытки штурма своих позиций боевиками ВСУ, сообщил РИА Новости десантник 98-й гвардейской дивизии ВДВ "Днепра" с позывным "Каспер".

"Пару дней назад выявили группу боевиков, которые пытались штурмовать наши позиции. Мы подали команду расчетам ударных FPV-дронов, которые отразили атаку на наши позиции… Противник был полностью уничтожен. За последнюю неделю я наблюдал только своими глазами (атаки - ред.) раза четыре", - сообщил "Каспер".