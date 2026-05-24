Краткий пересказ от РИА ИИ Экипаж танка Т-80 БВМ группировки войск РФ «Север» сорвал ротацию ВСУ в Сумской области.

КУРСК, 24 мая – РИА Новости. Экипаж танка Т-80 БВМ группировки войск РФ "Север" сорвал ротацию ВСУ, уничтожив бронеавтомобиль производства США "Хамви" (HMMWV), а также живую силу противника в Сумской области, сообщил РИА Новости командир танкового взвода с позывным "Алтай".

"Операторы БПЛА обнаружили движение техники противника в сторону переднего края. Передав координаты экипажу танка по штатным каналам связи продолжили наблюдение за движением боевой бронированной машиной", – сообщил агентству "Алтай".

Он добавил, что танкисты, ведущие дежурство на заранее подготовленной закрытой огневой позиции, нанесли удар осколочно-фугасными боеприпасами по координатам точки, в которой противник производил ротацию живой силы.