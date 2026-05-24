Рейтинг@Mail.ru
Танкисты группировки "Север" сорвали ротацию ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:13 24.05.2026
Танкисты группировки "Север" сорвали ротацию ВСУ в Сумской области

Экипаж танка группировки "Север" сорвал ротацию ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Виктор ЗванцевТанк Т-80
Танк Т-80 - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Виктор Званцев
Танк Т-80. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экипаж танка Т-80 БВМ группировки войск РФ «Север» сорвал ротацию ВСУ в Сумской области.
  • Танкисты уничтожили бронеавтомобиль «Хамви» (HMMWV) и живую силу противника.
  • В результате удара было уничтожено более десяти военнослужащих ВСУ, а также боеприпасы и материальные средства.
КУРСК, 24 мая – РИА Новости. Экипаж танка Т-80 БВМ группировки войск РФ "Север" сорвал ротацию ВСУ, уничтожив бронеавтомобиль производства США "Хамви" (HMMWV), а также живую силу противника в Сумской области, сообщил РИА Новости командир танкового взвода с позывным "Алтай".
"Операторы БПЛА обнаружили движение техники противника в сторону переднего края. Передав координаты экипажу танка по штатным каналам связи продолжили наблюдение за движением боевой бронированной машиной", – сообщил агентству "Алтай".
Танкист Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
"Это сыграло решающую роль". Какой танк признали лучшим в мире
8 мая, 08:00
Он добавил, что танкисты, ведущие дежурство на заранее подготовленной закрытой огневой позиции, нанесли удар осколочно-фугасными боеприпасами по координатам точки, в которой противник производил ротацию живой силы.
"В результате нанесения удара было уничтожено более десяти военнослужащих ВСУ, ББМ "Хамви", боеприпасы и материальные средства. После выполнения боевой задачи экипаж сменил огневую позицию и продолжили нести круглосуточное боевое дежурство", – отметил военнослужащий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСШАСумская областьВооруженные силы УкраиныТ-80
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала