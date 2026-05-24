Большинство БПЛА ВСУ на Херсонском направлении сделаны в НАТО

ГЕНИЧЕСК, 24 мая - РИА Новости. Абсолютное большинство БПЛА применяемых боевиками ВСУ на левом берегу Днепра на херсонском направлении произведены в странах Евросоюза и блока НАТО, минимальная часть БПЛА ВСУ собрана на территории Украины, сообщил РИА Новости десантник 98-й гвардейской дивизии ВДВ группировки войск РФ "Днепр" с позывным "Каспер".

"Большая часть беспилотников, которые прилетают по нашим позициям, европейского и натовского происхождения … минимальная часть только украинского производства", - сказал "Каспер".

По словам бойца, вывод о происхождении БПЛА противника был сделан российскими военнослужащими после изучения обломков беспилотников.