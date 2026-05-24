"Спартак" — "Краснодар": смотреть онлайн финал Кубка России 24 мая

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. "Спартак" встретится с "Краснодаром" в матче за финал Кубка России по футболу.
Во сколько начало
Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
24 мая 2026 • начало в 18:00
Закончен (П)
36’ • Пабло Солари
91’ • Игорь Дмитриев (П)
91’ • Наиль Умяров (П)
91’ • Кристофер Ву (П)
91’ • Эсекьель Барко (П)
57’ • Дуглас Аугусто
91’ • Эдуард Сперцян (П)
91’ • Лукас Оласа (П)
91’ • Никита Кривцов (П)