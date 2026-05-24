"Краснодар" прокляли? Экс-вратарь ЦСКА принес "Спартаку" Кубок России

Московский "Спартак" в серии пенальти обыграл "Краснодар" и стал пятикратным обладателем Кубка России. РИА Новости Спорт делится эмоциями от грандиозной битвы в "Лужниках", ставшей самым посещаемым финалом второго по значимости турнира в отечественном футболе.

Заключительный матч сезона

И такой принципиальный! Обе команды пытаются спасти положение и уйти на летний перерыв, который ознаменует чемпионат мира в Северной Америке, хотя бы с одним трофеем. "Спартак" не знает больших побед с 2022 года, когда на "Лужниках" побеждал "Динамо" в финале Кубка России. "Краснодар" же сложил чемпионские полномочия, провалив финиш золотой гонки в Российской премьер-лиги (РПЛ) и оставшись с серебром.

Рвение у команд колоссальное! "Красно-белые" будут играть на почти домашней арене, забитой в воскресенье до отказа, а "быки" хотят впервые в своей 18-летней истории взять хрустальный трофей. До этого у южан было два финала, и оба завершились поражениями в сериях пенальти.

Все интриги суперфинала мы разобрали в лаконичном анонсе — самое время переходить к ходу искрометного матча, ничуть не разочаровавшего фанатов (в отличие от прошлогодней встречи ЦСКА с "Ростовом").

Наш ответ финалу ЧМ-2018

Он тоже проходил в "Лужниках" и закончился разгромной победой французов над хорватами. Сегодня никакого деклассирования не было. Только яркая рубка команд, ни одну из которой не хотелось называть перед встречей фаворитом.

Уже на 15-й секунде Маркиньос мог открыть счет, но не дотянулся до мяча в штрафной Станислава Агкацева. Ответили южане спустя несколько минут: Никита Кривцов не смог выцелить дальний угол и пробил немного мимо. Фейерверк эмоций продолжался, но теперь в борьбе — тьма фолов и стычек стали серьезным испытанием для молодого судьи Инала Танашева. Дважды выручил Александр Максименко, особенно непростым получился выстрел Дугласа Аугусто в нижний правый угол. А вот Агкацев не спас на 36-й минуте: Эсекьель Барко прострелил во вратарскую на Пабло Солари, который смог опередить защитника и открыть счет.

Концовка тайма выдалась жаркой. Только-только вышедший на замену Кристофер Мартинс рубанул локтем Кривцова, но отделался желтой карточкой. Следом на горчичники присели Витор Тормена и Лукас Оласа, хотя тренер спартаковцев Хуан Карлос Карседо в бешенстве выпрашивал для "быков" красные.

Парни Мурада Мусаева после перерыва сразу начали штурмовать владения номинальных хозяев. Которые в защите не отсиживались и имели пару возможностей удвоить преимущество. Не воспользовались. А вот "Краснодар" на 56-й минуте исполнил маленький шедевр: четыре вычерченные передачи вывели один на один Аугусто, который с рикошетом от подкатившегося соперника перебросил мяч через Максименко — 1:1.

Спустя десять минут мог поразить футбольных фанатов шедевр №2! Вот только после удара пяткой от Жерсона Фернандеша мяч прокатился мимо штанги. Попади португалец — мог бы претендовать на премию ФИФА имени Ференца Пушкаша (эта награда вручается за самый красивый гол года).

Отметим, что встреча не получилась у лучшего бомбардира сезона РПЛ Джона Кордобы, которого заменили. Да и лучший ассистент чемпионата России Эдуард Сперцян мог сыграть лучше… Как мог сыграть лучше на 80-й минуте и Ливай Гарсия, у которого мяч срезался с ноги после дриблинга и выхода на шикарную позицию. У Маркиньоса с ноги чего не сваливалось, просто по воротам не попал и, учитывая множество запоротых моментов, провалил встречу.

Три финала - три поражения в серии пенальти

Когда стало ясно, что футбольной лотереи не избежать, Карседо заменил Максименко на Илью Помазуна, бывшего вратаря московского ЦСКА, уже выручавшего "красно-белых" в серии с "Зенитом". Необычная перестановка всегда ассоциируется с ЧМ-2014 и заменой вратаря у сборной Нидерландов прямо перед победной серией пенальти против Коста-Рики.

Нас же ждала великолепная дуэль Помазуна против Агкацева, на предыдущей стадии Кубка выбившего в серии пенальти московское "Динамо".

Начало — динамичное. Сперцян не смог пробить Илью, но вратарь вышел с линии ворот, что является нарушением. Эдуарду дали перебить, и со второй попытки лидер "быков" не промазал. Далее без промахов били Игорь Дмитриев и Оласа, Наиль Умяров и Кривцов, Кристофер Ву… А вот с ударом Хуана Боселли, который не реализовал выход один на один в роковом матче с "Динамо", справился Помазун! Мяч после касания перчаткой попал в штангу. Забил Барко, хотя чуть-чуть не дотянулся Стас… После чего Илья взял второй, переиграв Кевина Ленини, и принес "Спартаку" первый трофей за четыре года.

Что касается детища Сергея Галицкого, то для "быков" пенальти становятся черной меткой. А май-2026 — одним из худших месяцев в истории клуба.

2021 — " Локомотив "

" 2022 — " Спартак "

" 2023 — ЦСКА

2024 — " Зенит "

" 2025 — ЦСКА