"Спартак" обыгрывает "Краснодар" после первого тайма в финале Кубка России

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Московский "Спартак" обыгрывает "Краснодар" после первого тайма в суперфинале Кубка России по футболу.
Встреча проходит в воскресенье на столичном стадионе "Лужники". Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу "Спартака". Мяч на 37-й минуте забил Пабло Солари.
На 44-й минуте из-за травмы был заменен центральный защитник "Спартака" Александер Джику. Вместо него вышел Кристофер Мартинс.
24 мая 2026 • начало в 18:00
Закончен (П)
36’ • Пабло Солари
91’ • Игорь Дмитриев (П)
91’ • Наиль Умяров (П)
91’ • Кристофер Ву (П)
91’ • Эсекьель Барко (П)
57’ • Дуглас Аугусто
91’ • Эдуард Сперцян (П)
91’ • Лукас Оласа (П)
91’ • Никита Кривцов (П)