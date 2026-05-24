Гендиректор "Спартака": результат в Кубке России повлияет на оценку сезона

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Генеральный директор московского "Спартака" Сергей Некрасов заявил, что результат команды в Кубке России по футболу определенно повлияет на итоговую оценку сезона.
Суперфинал Кубка России, в котором "красно-белые" встретятся с "Краснодаром", пройдет в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники", начало встречи в 18:00 мск.
24 мая 2026 • начало в 18:00
Закончен (П)
36’ • Пабло Солари
91’ • Игорь Дмитриев (П)
91’ • Наиль Умяров (П)
91’ • Кристофер Ву (П)
91’ • Эсекьель Барко (П)
57’ • Дуглас Аугусто
91’ • Эдуард Сперцян (П)
91’ • Лукас Оласа (П)
91’ • Никита Кривцов (П)
"Есть ли мандраж перед игрой? Нет, никакого. Повлияет ли результат в Кубке на оценку сезона? Конечно, повлияет", - сказал Некрасов журналистам.
По итогам завершившегося чемпионата России сезона-2025/26 "Спартак" занял четвертое место.