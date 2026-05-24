Гендиректор "Спартака": результат в Кубке России повлияет на оценку сезона - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
18:02 24.05.2026
Гендиректор "Спартака": результат в Кубке России повлияет на оценку сезона

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что результат команды в Кубке России по футболу повлияет на итоговую оценку сезона.
  • Суперфинал Кубка России, в котором «Спартак» встретится с «Краснодаром», пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 24 мая в 18:00 мск.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Генеральный директор московского "Спартака" Сергей Некрасов заявил, что результат команды в Кубке России по футболу определенно повлияет на итоговую оценку сезона.
Суперфинал Кубка России, в котором "красно-белые" встретятся с "Краснодаром", пройдет в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники", начало встречи в 18:00 мск.
Кубок России по футболу
24 мая 2026 • начало в 18:00
Закончен (П)
Спартак Москва
2 : 14:3
Краснодар
36‎’‎ • Пабло Солари
91‎’‎ • Игорь Дмитриев (П)
91‎’‎ • Наиль Умяров (П)
91‎’‎ • Кристофер Ву (П)
91‎’‎ • Эсекьель Барко (П)
57‎’‎ • Дуглас Аугусто
91‎’‎ • Эдуард Сперцян (П)
91‎’‎ • Лукас Оласа (П)
91‎’‎ • Никита Кривцов (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Есть ли мандраж перед игрой? Нет, никакого. Повлияет ли результат в Кубке на оценку сезона? Конечно, повлияет", - сказал Некрасов журналистам.
По итогам завершившегося чемпионата России сезона-2025/26 "Спартак" занял четвертое место.
"Спартак" и "Краснодар" объявили составы на суперфинал Кубка России
Вчера, 17:19
 
ФутболСпортСпартак МоскваКраснодарКубок России по футболу
 
