Рейтинг@Mail.ru
Жуков заявил, что победа в Кубке России спасет репутацию Карседо - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:05 24.05.2026 (обновлено: 16:09 24.05.2026)
Жуков заявил, что победа в Кубке России спасет репутацию Карседо

Жуков: победа "Спартака" в Кубке России реабилитирует Карседо

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкХуан Карлос Карседо
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Хуан Карлос Карседо. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Жуков, первый заместитель председателя Государственной думы РФ и болельщик «Спартака», заявил, что победа в финале Кубка России реабилитирует работу тренера Хуана Карседо.
  • «Спартак» завершил чемпионат страны на четвертом месте и упустил шанс занять третье место.
  • Финал Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдет в «Лужниках» в Москве.
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя Государственной думы РФ, болельщик московского "Спартака" Александр Жуков заявил РИА Новости, что сожалеет об упущенных командой бронзовых медалях чемпионата России по футболу, но победа в финале Кубка страны станет триумфом для возглавляющего команду испанского тренера Хуана Карседо.
"Красно-белые" завершили чемпионат страны на четвертом месте, победа в последнем туре в Махачкале над "Динамо" могла вывести их на третью строчку турнирной таблицы (игра завершилась со счетом 0:0). В воскресенье "Спартак" в "Лужниках" оспорит Кубок России в матче с "Краснодаром", занявшим второе место в чемпионате страны.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
"Нелепость может решить": Колосков оценил шансы "Спартака" в суперфинале
23 мая, 11:10
"Карседо определился с основным составом, и при нем "Спартак" стал играть более стабильно. Если он возьмет Кубок России, то его работу можно признать успешной. Обидно, что "Спартак" упустил шансы взять бронзовые медали, в последней игре в Махачкале они играли без особого энтузиазма", - сказал Жуков.
"Финал Кубка России будет проходить в Москве, и я думаю, что болельщиков "Спартака" будет большинство. Но и за "Краснодар" приедет много людей поболеть. Это важный, но не решающий фактор. Я думаю, что шансы команд равны", - добавил собеседник агентства.
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Эмери пожелал удачи "Спартаку" в финале Кубка России
23 мая, 16:50
 
ФутболСпортРоссияМахачкалаМоскваАлександр Жуков
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Спартак Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Ювентус
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Атлетико Мадрид
    5
    1
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    A. Gea
    676
    360
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    Ю. Стародубцева
    31
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Ф. Ферро
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Эвертон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Лидс
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брентфорд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Арсенал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала