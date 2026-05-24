Жуков заявил, что победа в Кубке России спасет репутацию Карседо

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя Государственной думы РФ, болельщик московского "Спартака" Александр Жуков заявил РИА Новости, что сожалеет об упущенных командой бронзовых медалях чемпионата России по футболу, но победа в финале Кубка страны станет триумфом для возглавляющего команду испанского тренера Хуана Карседо.