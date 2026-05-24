Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Жуков, первый заместитель председателя Государственной думы РФ и болельщик «Спартака», заявил, что победа в финале Кубка России реабилитирует работу тренера Хуана Карседо.
- «Спартак» завершил чемпионат страны на четвертом месте и упустил шанс занять третье место.
- Финал Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдет в «Лужниках» в Москве.
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя Государственной думы РФ, болельщик московского "Спартака" Александр Жуков заявил РИА Новости, что сожалеет об упущенных командой бронзовых медалях чемпионата России по футболу, но победа в финале Кубка страны станет триумфом для возглавляющего команду испанского тренера Хуана Карседо.
"Красно-белые" завершили чемпионат страны на четвертом месте, победа в последнем туре в Махачкале над "Динамо" могла вывести их на третью строчку турнирной таблицы (игра завершилась со счетом 0:0). В воскресенье "Спартак" в "Лужниках" оспорит Кубок России в матче с "Краснодаром", занявшим второе место в чемпионате страны.
"Карседо определился с основным составом, и при нем "Спартак" стал играть более стабильно. Если он возьмет Кубок России, то его работу можно признать успешной. Обидно, что "Спартак" упустил шансы взять бронзовые медали, в последней игре в Махачкале они играли без особого энтузиазма", - сказал Жуков.
"Финал Кубка России будет проходить в Москве, и я думаю, что болельщиков "Спартака" будет большинство. Но и за "Краснодар" приедет много людей поболеть. Это важный, но не решающий фактор. Я думаю, что шансы команд равны", - добавил собеседник агентства.
Эмери пожелал удачи "Спартаку" в финале Кубка России
23 мая, 16:50