Соглашение США и Ирана предусматривает продление перемирия, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2026
07:05 24.05.2026
Соглашение США и Ирана предусматривает продление перемирия, пишут СМИ

Axios: соглашение с Ираном предусматривает продление перемирия на 60 дней

© AP Photo / Vahid Salemi — Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соглашение между США и Ираном предусматривает продление перемирия на 60 дней.
  • В течение этого периода будет вновь открыт Ормузский пролив, Иран получит возможность свободно продавать нефть, а также будут проведены переговоры по ограничению иранской ядерной программы.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Соглашение между США и Ираном, которое может быть подписано в ближайшее время, предусматривает продление перемирия на 60 дней, утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
"Соглашение, к подписанию которого близки США и Иран, предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней - период, в течение которого будет вновь открыт Ормузский пролив, Иран получит возможность свободно продавать нефть, а также будут проведены переговоры по ограничению иранской ядерной программы", - говорится в сообщении портала.
Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.
США и Иран подпишут меморандум о взаимопонимании на 60 дней, пишет Axios
В миреИранСШАОрмузский проливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
