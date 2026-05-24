Соглашение США и Ирана предусматривает продление перемирия, пишут СМИ

- Соглашение между США и Ираном предусматривает продление перемирия на 60 дней.
- В течение этого периода будет вновь открыт Ормузский пролив, Иран получит возможность свободно продавать нефть, а также будут проведены переговоры по ограничению иранской ядерной программы.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Соглашение между США и Ираном, которое может быть подписано в ближайшее время, предусматривает продление перемирия на 60 дней, утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
"Соглашение, к подписанию которого близки США и Иран, предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней - период, в течение которого будет вновь открыт Ормузский пролив, Иран получит возможность свободно продавать нефть, а также будут проведены переговоры по ограничению иранской ядерной программы", - говорится в сообщении портала.
Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.