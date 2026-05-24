СМИ: боевые действия между США и Ираном окончатся "на всех фронтах"

ТЕГЕРАН, 24 мая - РИА Новости. Боевые действия между США и Ираном будут окончены "на всех фронтах", в том числе в Ливане, согласно предварительной договоренности между сторонами, передает агентство Tasnim.
"Информация о деталях предварительной "возможной" договоренности между Ираном и США свидетельствует о том, что, если меморандум о взаимопонимании станет соглашением, война между "США и их союзниками" и "Ираном и его союзниками" будет окончена "на всех фронтах". Этот пункт также касается конфликта сионистского режима и Ливана", - говорится в сообщении.