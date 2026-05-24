СМИ: проект меморандума США и Ирана завершает конфликт Израиля и "Хезболлы"

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном предусматривает прекращение вооруженного конфликта между Израилем и ливанским движением "Хезболлах", утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

"В проекте меморандума о взаимопонимании также четко оговаривается, что война между Израилем и "Хезболлах" в Ливане должна прекратиться", - говорится в публикации портала.

Как уточнил американский чиновник, Нетаньяху также высказал опасения касательно других аспектов сделки, однако сделал это "в уважительной и корректной манере". Американский чиновник пояснил, что речь не идет об "одностороннем прекращении огня".