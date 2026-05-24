СМИ: проект меморандума США и Ирана завершает конфликт Израиля и "Хезболлы"
07:25 24.05.2026 (обновлено: 07:42 24.05.2026)
СМИ: проект меморандума США и Ирана завершает конфликт Израиля и "Хезболлы"

Ахios: Меморандум США и Ирана предусматривает прекращение конфликта с Хезболлой

Израильские военные. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном предусматривает прекращение вооруженного конфликта между Израилем и ливанским движением "Хезболла".
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил обеспокоенность по поводу этого условия в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
  • Если "Хезболлах" будет вести себя подобающим образом, Израиль ответит тем же, отмечается в публикации Axios.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном предусматривает прекращение вооруженного конфликта между Израилем и ливанским движением "Хезболлах", утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
"В проекте меморандума о взаимопонимании также четко оговаривается, что война между Израилем и "Хезболлах" в Ливане должна прекратиться", - говорится в публикации портала.
Как сообщил порталу неназванный израильский чиновник, в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося в субботу, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил обеспокоенность по поводу этого условия.
Как уточнил американский чиновник, Нетаньяху также высказал опасения касательно других аспектов сделки, однако сделал это "в уважительной и корректной манере". Американский чиновник пояснил, что речь не идет об "одностороннем прекращении огня".
Как утверждает портал, если "Хезболлах" попытается "перевооружиться или спровоцировать нападение", Израиль будет вправе принять меры для предотвращения подобных действий.
"Если "Хезболлах" будет вести себя подобающим образом, Израиль ответит тем же", - отмечается в публикации Axios.
