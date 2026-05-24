Российские шпажистки завоевали серебро на этапе Кубка мира во Франции

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские шпажистки завоевали серебряные медали на этапе Кубка мира по фехтованию в Сен-Мор-де-Фоссе (Франция).
В финале командных соревнований россиянки Милен Бавуге Хабимана, Айзанат Муртазаева, Анастасия Рустамова и Кристина Ясинская со счетом 32-33 уступили сборной Южной Кореи.
Бронзовые медали завоевала команда Венгрии.
Российские фехтовальщики могут выступать на турнирах Международной федерации фехтования (FIE) в нейтральном статусе как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных соревнованиях, российские юниоры с декабря могут выступать без ограничений.