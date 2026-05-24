Россия должна обратить кризис в Ормузе в свою пользу, заявил Шохин

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия на фоне кризиса в Ормузском проливе должна приложить все усилия, чтобы повысить значимость своих транспортных коридоров, в том числе в Арктике, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Эскалация вокруг Ирана в текущем году привела к фактической блокировке Ормузского пролива, через который проходит ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
"Нам надо все сделать для того, чтобы повысить значимость своих транспортно-логистических маршрутов, Трансарктического транспортного коридора, в том числе. Возможности такие есть", - сказал Шохин.
В результате Северный морской путь для многих потребителей станет безопасной и более удобной альтернативой, чем обход вокруг Африки.
"Ведь все страны сделали выводы из этой ситуации, все варианты, коридоры и маршруты будут задействованы. И нам надо тоже успеть карты на стол выложить, а для этого дополнительные глубоководные порты нужны, ледокольный флот нужен - а это тоже долгосрочные инвестиции", - пояснил глава РСПП.
Трансарктический транспортный коридор - федеральный проект по развитию Большого Северного морского пути. Маршрут будет проходить от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока. Это уникальный и стратегически важный морской путь, большая часть которого проходит вдоль северного побережья России.
Интерес к Трансарктическому транспортному коридору уже проявляют не только российские судовладельцы, но иностранцы. Это связано не только с тем, что данный маршрут является самым коротким между Европой и Азией, но и с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.