Рейтинг@Mail.ru
Россия должна обратить кризис в Ормузе в свою пользу, заявил Шохин - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:57 24.05.2026
Россия должна обратить кризис в Ормузе в свою пользу, заявил Шохин

Шохин: Россия должна повысить значимость своих транспортных коридоров

© РИА НовостиПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, из-за чего в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
  • Александр Шохин заявил, что России следует повысить значимость своих транспортных коридоров, в том числе Трансарктического транспортного коридора.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия на фоне кризиса в Ормузском проливе должна приложить все усилия, чтобы повысить значимость своих транспортных коридоров, в том числе в Арктике, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Эскалация вокруг Ирана в текущем году привела к фактической блокировке Ормузского пролива, через который проходит ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Ормузский пролив будет открыт в рамках сделки США и Ирана, заявил Трамп
Вчера, 23:36
"Нам надо все сделать для того, чтобы повысить значимость своих транспортно-логистических маршрутов, Трансарктического транспортного коридора, в том числе. Возможности такие есть", - сказал Шохин.
В результате Северный морской путь для многих потребителей станет безопасной и более удобной альтернативой, чем обход вокруг Африки.
«
"Ведь все страны сделали выводы из этой ситуации, все варианты, коридоры и маршруты будут задействованы. И нам надо тоже успеть карты на стол выложить, а для этого дополнительные глубоководные порты нужны, ледокольный флот нужен - а это тоже долгосрочные инвестиции", - пояснил глава РСПП.
Трансарктический транспортный коридор - федеральный проект по развитию Большого Северного морского пути. Маршрут будет проходить от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока. Это уникальный и стратегически важный морской путь, большая часть которого проходит вдоль северного побережья России.
Интерес к Трансарктическому транспортному коридору уже проявляют не только российские судовладельцы, но иностранцы. Это связано не только с тем, что данный маршрут является самым коротким между Европой и Азией, но и с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
ВМС США признали неспособность обеспечить судоходство в Ормузском проливе
21 мая, 19:55
 
РоссияОрмузский проливПерсидский заливАлександр ШохинРоссийский союз промышленников и предпринимателейЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала