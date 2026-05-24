В Минпросвещения назвали максимальную цену подарка учителю на выпускной

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Подарок школьному учителю в России на последний звонок или выпускной не может быть дороже трех тысяч рублей, заявил РИА Новости эксперт Минпросвещения РФ, заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко.

"Работникам образовательных организаций можно дарить подарки, в том числе на государственные праздники, однако законодатель ограничил верхний предел суммы данного подарка в три тысячи рублей", - сказал Авдеенко.

Он пояснил, что если родители захотят подарить несколько подарков, то "правило трех тысяч" распространяется на них по отдельности. Таким образом, каждый из этих подарков может быть до трех тысяч рублей.

"Следует также на всякий случай сохранять чеки на приобретенные подарки, по возможности также передавать подарки педагогическим работникам вместе с чеком, чтобы иметь возможность в случае какой-либо проверки доказать его стоимость", - отметил эксперт.

Данная норма закона, по словам Авдеенко, является дополнительной мерой защиты учителей от необоснованных обвинений и позволяет не ставить их в неловкое положение.

При этом ограничение связано именно с исполнением педагогом своих должностных обязанностей в пределах трудовой деятельности и рабочего времени. Общегражданских ограничений по стоимости подарков вне исполнения трудовых обязанностей законодательством РФ не установлено.