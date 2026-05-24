Рейтинг@Mail.ru
В Минпросвещения назвали максимальную цену подарка учителю на выпускной - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:35 24.05.2026
В Минпросвещения назвали максимальную цену подарка учителю на выпускной

РИА Новости: подарок школьному учителю не может быть дороже трех тысяч рублей

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВыпускницы во время празднования школьного выпускного
Выпускницы во время празднования школьного выпускного - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Выпускницы во время празднования школьного выпускного. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подарок школьному учителю в России на последний звонок или выпускной не может быть дороже трех тысяч рублей, заявил эксперт Минпросвещения РФ Михаил Авдеенко.
  • Если родители захотят подарить несколько подарков, то «правило трех тысяч» распространяется на каждый из них по отдельности.
  • Чеки на приобретенные подарки рекомендуется сохранять и по возможности передавать вместе с подарками, чтобы иметь возможность доказать их стоимость при проверке.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Подарок школьному учителю в России на последний звонок или выпускной не может быть дороже трех тысяч рублей, заявил РИА Новости эксперт Минпросвещения РФ, заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко.
"Работникам образовательных организаций можно дарить подарки, в том числе на государственные праздники, однако законодатель ограничил верхний предел суммы данного подарка в три тысячи рублей", - сказал Авдеенко.
Выпускники средней общеобразовательной школы - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Названа средняя цена выпускного одиннадцатиклассника в 2026 году
22 мая, 03:13
Он пояснил, что если родители захотят подарить несколько подарков, то "правило трех тысяч" распространяется на них по отдельности. Таким образом, каждый из этих подарков может быть до трех тысяч рублей.
"Следует также на всякий случай сохранять чеки на приобретенные подарки, по возможности также передавать подарки педагогическим работникам вместе с чеком, чтобы иметь возможность в случае какой-либо проверки доказать его стоимость", - отметил эксперт.
Данная норма закона, по словам Авдеенко, является дополнительной мерой защиты учителей от необоснованных обвинений и позволяет не ставить их в неловкое положение.
При этом ограничение связано именно с исполнением педагогом своих должностных обязанностей в пределах трудовой деятельности и рабочего времени. Общегражданских ограничений по стоимости подарков вне исполнения трудовых обязанностей законодательством РФ не установлено.
В этом учебном году последние звонки в российских школах пройдут 26 мая, а выпускные - 27 июня.
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В Госдуме предложили пересмотреть лимит на подарки учителям
21 декабря 2025, 16:39
 
ОбществоРоссияОбщероссийский профсоюз образованияПоследний звонок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала