Умер бывший председатель парламента Дагестана Хизри Шихсаидов

МАХАЧКАЛА, 24 мая - РИА Новости. Скончался бывший председатель народного собрания (парламента) Дагестана Хизри Шихсаидов, сообщила РИА Новости советник спикера парламента региона Эльмира Шейхова.
"Да, подтверждаем информацию, что Хизри Шихсаидов скончался", – сказала собеседница агентства.
Ему было 78 лет.
Шихсаидов занимал пост председателя парламента Дагестана с февраля 2013 по сентябрь 2021 года. В разные годы он также был первым заместителем председателя госсовета республики, председателем правительства региона, председателем счетной палаты Дагестана, депутатом Госдумы двух созывов.