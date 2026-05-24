Умер бывший председатель парламента Дагестана Хизри Шихсаидов
12:04 24.05.2026 (обновлено: 12:05 24.05.2026)
Умер бывший председатель парламента Дагестана Хизри Шихсаидов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Умер бывший председатель парламента Дагестана Хизри Шихсаидов, ему было 78 лет.
  • Он занимал пост с февраля 2013 по сентябрь 2021 года.
МАХАЧКАЛА, 24 мая - РИА Новости. Скончался бывший председатель народного собрания (парламента) Дагестана Хизри Шихсаидов, сообщила РИА Новости советник спикера парламента региона Эльмира Шейхова.
"Да, подтверждаем информацию, что Хизри Шихсаидов скончался", – сказала собеседница агентства.
Ему было 78 лет.
Шихсаидов занимал пост председателя парламента Дагестана с февраля 2013 по сентябрь 2021 года. В разные годы он также был первым заместителем председателя госсовета республики, председателем правительства региона, председателем счетной палаты Дагестана, депутатом Госдумы двух созывов.
 
