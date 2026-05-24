Семин оценил работу Карседо в "Спартаке"

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Андрей Симоненко. Главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо добился с командой результата за короткое время, в следующем сезоне у "красно-белых" будут шансы на победу в чемпионате России по футболу, считает бывший главный тренер столичного "Локомотива" и сборной России Юрий Семин.

"Спартак" всегда был командой, которая должна бороться за чемпионское звание, всегда у него есть эти амбиции, и они будут и в следующем сезоне. Конечно, шансы на чемпионство будут, сегодня "Спартак" играл с предыдущим чемпионом России, и он был не хуже. Многое будет зависеть от подготовительной работы, нюансов очень много", - сказал Семин РИА Новости.