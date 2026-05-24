СМИ: США обязуются снять санкции с иранской нефти на время переговоров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Согласно первичной договоренности, США обязуются снять санкции с иранской нефти на время мирных переговоров, сообщает Tasnim.
- Это позволит Ирану продавать нефть без ограничений в этот промежуток времени.
ИСЛАМАБАД, 23 мая - РИА Новости. Вашингтон, согласно первичной договоренности с Ираном, будет обязан снять санкции с иранской нефти на время мирных переговоров с исламской республикой, сообщает агентство Tasnim.
Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.
"Информация о деталях первичной "навязанной" договоренности свидетельствует о том, что Вашингтон будет обязан на время переговоров отменить нефтяные санкции против Ирана. Это действия, которые позволят Ирану продавать нефть без ограничений в этот промежуток времени ", - говорится в сообщении.
По информации Tasnim, санкции будут сняты также с нефтехимической продукции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.