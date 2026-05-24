00:06 24.05.2026
В ЕС вступает в силу запрет на операции с цифровым рублем

Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЕС вступает в силу запрет на операции с цифровым рублем, установленный в 20-м пакете антироссийских санкций.
  • Помимо цифрового рубля 24 мая вступает в силу запрет Евросоюза на операции с цифровым финансовым активом RUBx.
БРЮССЕЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Запрет Евросоюза на операции с цифровым рублем, установленный в 20-м пакете антироссийских санкций, вступит в силу в воскресенье.
Помимо цифрового рубля 24 мая вступает в силу запрет Евросоюза на операции с цифровым финансовым активом RUBx.
Авторы 20-го пакета также включили в текст санкционного списка операции с рублевым стейблкоином A7A5, запрет на которые действует с 25 ноября 2025 года.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, цифровой рубль станет на горизонте пяти-семи лет.
Масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу началось в России в 2026 году. С 1 января цифровой рубль стал доступен для перечислений в бюджеты и переводов средств федеральным учреждениям. А с 1 июля 2027 года станут доступны соответствующие операции с бюджетами регионов и местных бюджетов, а также операции с внебюджетными фондами и получателями средств.
К 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и крупные торговые компании, являющиеся их клиентами, должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями для всех. У других универсальных банков и их крупных клиентов такая обязанность возникнет с 1 сентября 2027 года, у остальных банков и торговых компаний - с 1 сентября 2028 года.
Принятие 20-го пакета антироссийских санкций состоялось 23 апреля. Комментируя введение Евросоюзом нового пакета санкций, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, хотя у санкций есть негативный эффект, Москва уже получила изрядный опыт для минимизации последствий этих незаконных ограничений.
В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что попытки ЕС запретить цифровой рубль выглядят удивительно. По ее словам, цифровой рубль это одна из форм национальной валюты России, а запретить национальную валюту государства невозможно.
