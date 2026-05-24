Самолет ВВС США подал аварийный сигнал в небе над Европой
23:33 24.05.2026
Самолет ВВС США подал аварийный сигнал в небе над Европой

© РИА Новости / Валерий Шарифулин/POOL | Перейти в медиабанкАмериканский военный самолет Boeing C-17 Globemaster III
Американский военный самолет Boeing C-17 Globemaster III. Архивное фото
  • Вылетевший из Румынии самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III подал аварийный сигнал в небе над Европой.
  • Самолет передал аварийный код Squawk 7700, который устанавливается в случае общей чрезвычайной ситуации на борту.
НЬЮ-ЙОРК, 24 мая – РИА Новости. Вылетевший из Румынии самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III подал аварийный сигнал в небе над Европой, следует из данных сервиса Flightradar24.
Boeing C-17A Globemaster III – транспортный самолет. По данным сервиса, он вылетел из Румынии.
Отмечается, что воздушное судно передало аварийный код Squawk 7700.
Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.
