Старобельск (ЛНР), 24 мая – РИА Новости. Журналист из США Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил РИА Новости, что Россия должна добиться всех своих целей СВО.
Более 50 иностранных журналистов в воскресенье прибыли на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
"Эта война продолжается, и эта война против российских мирных жителей продолжается. Она должна закончиться, и единственный способ ее закончить — это устранить первопричины и добиться того, чтобы Россия достигла всех своих целей в специальной военной операции", - сказал журналист.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.