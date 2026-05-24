Рейтинг@Mail.ru
Россия поддерживает контакты с Украиной на рабочем уровне, заявили в МИД - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:45 24.05.2026 (обновлено: 06:01 24.05.2026)
Россия поддерживает контакты с Украиной на рабочем уровне, заявили в МИД

Полищук: Россия поддерживает контакты с украинской стороной на рабочем уровне

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия поддерживает контакты с Украиной на рабочем уровне, сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
  • Продолжаются обмены военнопленными, возвращение гражданских лиц и репатриация тел погибших.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия поддерживает контакты с Украиной на рабочем уровне, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
"Контакты с украинской стороной поддерживаются на рабочем уровне", — сказал он.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
У России есть предложения к плану США по Украине, заявили в МИД
03:41
Дипломат добавил, что продолжаются обмены военнопленными, возвращение гражданских лиц и репатриация тел погибших.
С начала года делегации России, Украины и США провели три раунда переговоров. Последний прошел в Женеве 17-18 февраля. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что пауза в мирном процессе возникла из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента России, киевский режим должен начать договариваться. Пространство для свободы принятия решений у Украины сокращается по мере ухудшения ее положения на фронте, а продолжение конфликта стало для постсоветской страны бессмысленным и опасным, добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
США предложили отказаться от Украины в обмен на миллиарды
19 мая, 08:00
 
РоссияАлексей ПолищукСНГУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала