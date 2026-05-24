Россия поддерживает контакты с Украиной на рабочем уровне, заявили в МИД

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия поддерживает контакты с Украиной на рабочем уровне, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
"Контакты с украинской стороной поддерживаются на рабочем уровне", — сказал он.
Дипломат добавил, что продолжаются обмены военнопленными, возвращение гражданских лиц и репатриация тел погибших.
С начала года делегации России, Украины и США провели три раунда переговоров. Последний прошел в Женеве 17-18 февраля. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что пауза в мирном процессе возникла из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента России, киевский режим должен начать договариваться. Пространство для свободы принятия решений у Украины сокращается по мере ухудшения ее положения на фронте, а продолжение конфликта стало для постсоветской страны бессмысленным и опасным, добавил он.