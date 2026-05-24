В Роспотребнадзоре назвали особенность главного переносчика хантавируса​

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Главный переносчик хантавируса Андес, длиннохвостый рисовый хомячок, остается зараженным и выделяет вирус во внешнюю среду в течение всей жизни, следует из научного обзора Роспотребнадзора, с которым ознакомилось РИА Новости.

Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирус Андес может поражать легкие и сердце. На евразийском континенте наиболее распространен хантавирус, который вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, переносчиками которого являются домовые мыши и рыжие полевки.