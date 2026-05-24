В Роспотребнадзоре назвали особенность главного переносчика хантавируса​ - РИА Новости, 24.05.2026
04:20 24.05.2026
В Роспотребнадзоре назвали особенность главного переносчика хантавируса​

РИА Новости: переносчик хантавируса Андес выделяет вирус в течение всей жизни

Положительный тест на хантавирус. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Длиннохвостый рисовый хомячок является главным переносчиком хантавируса Андес и выделяет вирус в окружающую среду в течение всей жизни.
  • Хантавирусы передаются человеку при контакте с грызунами, а хантавирус Андес может поражать легкие и сердце.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Главный переносчик хантавируса Андес, длиннохвостый рисовый хомячок, остается зараженным и выделяет вирус во внешнюю среду в течение всей жизни, следует из научного обзора Роспотребнадзора, с которым ознакомилось РИА Новости.
Обзор посвящен циркуляции хантавирусной инфекции в странах Нового Света, с особым акцентом на хантавирус Андес. Документ подготовлен референс-центром по мониторингу за геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на базе ФКУЗ "Ставропольского научно-исследовательского противочумного института" Роспотребнадзора.
Из обзора следует, что длиннохвостый рисовый хомячок является главным переносчиком хантавируса Андес. Инфицированная особь выделяет вирус в окружающую среду в течение всей жизни.
Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирус Андес может поражать легкие и сердце. На евразийском континенте наиболее распространен хантавирус, который вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, переносчиками которого являются домовые мыши и рыжие полевки.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла в начале мая на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Несколько зараженных хантавирусом человек эвакуировали спецбортами в больницы, остальных пассажиров эвакуировали позднее. Затем судно с членами экипажа и медицинскими работниками отправилось в порт Роттердама, по прибытии их поместили на карантин.​
