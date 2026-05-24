Роскачество опровергло некоторые мифы о вреде газировки

05:08 24.05.2026 (обновлено: 10:59 24.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Газированная вода портит зубную эмаль и повышает риск развития кариеса.
  • Газировка не вызывает гастрит, не ослабляет кости и не приводит к раку.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Газированная вода действительно портит зубную эмаль и повышает риск развития кариеса, однако утверждения о том, что газировка вызывает гастрит, ослабляет кости и приводит к раку, оказались мифами, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Газировка портит эмаль зубов - это правда. Выделение угольной кислоты делает нейтральный рН обычной воды более кислотным. Показатель кислотно-щелочного баланса опускается с 7 до 3,5. Кислоты негативно влияют на эмаль зубов и делают ее более размягченной, уязвимой, что повышает риск развития кариеса", - говорится в сообщении.
Там отметили, что речь идет не о минеральной, а об обычной питьевой газированной воде. Эффект дополнительно усугубится, если бросить в бутылку дольку лимона, поэтому добавлять цитрусы в газированную воду нежелательно.
Однако если газировкой запивать еду, то рН в ротовой полости, скорее всего, сравняется, - главным образом за счет усиленной выработки слюны с нейтральным рН, с которой начинается пищеварение. "Если вы переживаете за эмаль, то после газировки можно прополоскать рот обычной водой", - советуют в организации.
Кроме того, газировка вызывает появление отрыжки, поскольку желудок растягивается из-за скопления углекислого газа в нем, ведь только часть добавленного СО2 переходит в углекислоту. "Впрочем, углекислого газа в напитках не так много, а на появление отрыжки также влияет и заглатывание воздуха во время питья, поэтому лучше пить небольшими глотками", - порекомендовали в Роскачестве.
Некоторые мифы там все же развеяли. Выяснилось, что газированная вода не вызывает гастрит. "Теория о том, что гастрит возникает из-за неправильного питания - чипсов и газировки, - устарела. Так, Минздрав среди причин заболевания выделяет хеликобактер пилори и другие бактерии и грибки, влияние алкоголя, лекарств, радиации, но не перечисляет ни газированные напитки, ни фастфуд", - подтвердили в организации.
Если же человек уже страдает от гастрита, то разрешенные напитки и еду стоит обсудить с врачом. Зачастую продукты, которые не вызывают дискомфорта даже при наличии проблем с желудком, не исключают.
Теория о том, что газированная вода ослабляет кости, также оказалась мифом. По данным Роскачества, в интернете можно встретить сообщения, что газировка приводит к переломам, поскольку вымывает кальций из костей, однако углекислый газ не оказывает такого эффекта.
Утверждение "газированная вода вызывает рак" - тоже миф. "В СМИ публиковались результаты исследования американского ученого Марка Перейры, который сообщил, что регулярное употребление газированных напитков увеличивает риск развития рака желудка. Однако в работе шла речь именно о сладких газированных напитках - лимонадах, энергетиках, а не о питьевой воде без сахара, красителей и других добавок", - заключили там.
