СМИ: предварительное соглашение США с Ираном не включает ядерную программу

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Предварительное соглашение между США и Ираном не охватывает иранскую ядерную программу, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского источника.
Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.
"Источник заявил, что иранский ядерный вопрос не является частью предварительного соглашения с Соединенными Штатами", - передает Рейтер.
По словам собеседника агентства, ядерная программа будет обсуждаться на переговорах по окончательному соглашению.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.