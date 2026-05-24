Хоккеист Радулов попал в базу "Миротворца"
17.03.2022
10:37 24.05.2026
Хоккеист Радулов попал в базу "Миротворца"

Хоккеист Радулов попал в базу украинского сайта "Миротворец"

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Александр Радулов
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Александр Радулов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Радулов, нападающий хоккейного клуба «Локомотив», был внесен в базу данных сайта «Миротворец».
  • Поводом для внесения в базу стало участие Радулова вместе с командирами бригады «Эспаньола» в церемонии вбрасывания шайбы перед матчем Континентальной хоккейной лиги в сентябре 2023 года.
  • Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные различных граждан, называя их «изменниками родины».
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Нападающий хоккейного клуба "Локомотив" Александр Радулов внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Радулова внесены в базу сайта 22 мая. "Миротворец" обвиняет его в пропаганде и поддержке СВО, а также в якобы покушении на территориальную целостность Украины.
Поводом для внесения в базу указывается участие вместе с командирами бригады "Эспаньола" в церемонии вбрасывания шайбы перед матчем Континентальной хоккейной лиги ЦСКА – "Ак-Барс", который проходил в сентябре 2023 года в Казани.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
ХоккейДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКазаньАлександр РадуловЛокомотив (Ярославль)ЭспаньолКХЛ 2025-2026ЦСКА
 
