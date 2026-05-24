Хоккеист Радулов попал в базу "Миротворца"

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Нападающий хоккейного клуба "Локомотив" Александр Радулов внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Поводом для внесения в базу указывается участие вместе с командирами бригады "Эспаньола" в церемонии вбрасывания шайбы перед матчем Континентальной хоккейной лиги ЦСКА – "Ак-Барс", который проходил в сентябре 2023 года в Казани.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.