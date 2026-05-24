Французская журналистка не ответила RT, что она думает об ударе ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 24.05.2026
20:52 24.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналистка французской радиостанции RFI уклонилась от ответов на вопросы телеканала RT о ее впечатлениях после удара ВСУ в Старобельске (ЛНР).
  • Более 50 иностранных журналистов прибыли на место трагедии в Старобельске.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Журналистка французской радиостанции RFI уклонилась от ответов на вопросы телеканала RT о том, что она думает по поводу увиденного в Старобельске в ЛНР после удара ВСУ по городу.
В воскресенье более 50 иностранных журналистов прибыли на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
"Я думаю, что журналисты - не герои истории, и не им высказывать свое мнение", - ответила журналистка, имя которой не указывается, на вопрос о том, что она думает после посещения Старобельска.
По ее словам, журналист не высказывает своих чувств. Когда репортер RT спросил ее, похожа ли ситуация в городе на фильм или постановку, журналистка лишь ответила, что собирается рассказать о том, что получила приглашение от пресс-службы российского дипведомства, а также о том, что было рассказано и показано в ходе мероприятия для СМИ. Она подчеркнула, что сообщает только факты.
В ответ на вопрос, каковы же наиболее существенные факты в этой истории, журналистка сказала, что ей для начала нужно поработать с переводными материалами.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.
