Краткий пересказ от РИА ИИ Журналистка французской радиостанции RFI уклонилась от ответов на вопросы телеканала RT о ее впечатлениях после удара ВСУ в Старобельске (ЛНР).

Более 50 иностранных журналистов прибыли на место трагедии в Старобельске.

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Журналистка французской радиостанции RFI уклонилась от ответов на вопросы телеканала RT о том, что она думает по поводу увиденного в Старобельске в ЛНР после удара ВСУ по городу.

В воскресенье более 50 иностранных журналистов прибыли на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске

"Я думаю, что журналисты - не герои истории, и не им высказывать свое мнение", - ответила журналистка, имя которой не указывается, на вопрос о том, что она думает после посещения Старобельска.

По ее словам, журналист не высказывает своих чувств. Когда репортер RT спросил ее, похожа ли ситуация в городе на фильм или постановку, журналистка лишь ответила, что собирается рассказать о том, что получила приглашение от пресс-службы российского дипведомства, а также о том, что было рассказано и показано в ходе мероприятия для СМИ. Она подчеркнула, что сообщает только факты.

В ответ на вопрос, каковы же наиболее существенные факты в этой истории, журналистка сказала, что ей для начала нужно поработать с переводными материалами.