Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО сбили шесть ракет РСЗО Vampire и 320 БПЛА ВСУ за сутки.
- Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ в восточной части Черного моря.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили шесть ракет реактивной системы залпового огня Vampire и 320 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, шесть ракет реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и 320 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В Минобороны России добавили, что силами Черноморского флота в восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18