Важно вместе противостоять разрушительным идеологиям, заявил Путин

10:21 24.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил о необходимости объединить работу конструктивных сил для построения справедливого мира и противостояния разрушительным идеологиям.
  • Он подчеркнул важность отстаивания исторической правды о Второй мировой войне как долга перед будущими поколениями и фундамента партнерских отношений между народами.
  • Президент выделил консолидированную патриотическую позицию всех парламентских партий России, отстаивающих суверенитет страны и поддерживающих участников и ветеранов специальной военной операции.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Важно объединить работу конструктивных сил для построения справедливого мира и противостояния разрушительным идеологиям, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам антифашистского форума.
Соответствующая телеграмма, адресованная участникам форума "Борьба против международного терроризма, произвола и агрессии. За мир и безопасность", опубликована на сайте Кремля.
"Важно объединить работу всех конструктивных сил для построения справедливого, демократического, многополярного мира. Вместе противостоять распространению на планете разрушительных идеологий: ксенофобии, неонацизма, антисемитизма, русофобии", - говорится в тексте телеграммы.
Глава государства отметил, что среди участников антифашистского форума - известные политики и общественные деятели, представители профсоюзного движения, женских и молодежных организаций.
Путин подчеркнул важность отстаивания исторической правды о Второй мировой войне, назвав это долгом перед будущими поколениями и фундаментом партнерских отношений между народами.
Президент выделил консолидированную патриотическую позицию всех парламентских партий России, отстаивающих суверенитет страны и поддерживающих участников и ветеранов специальной военной операции.
