Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин заявил о необходимости объединить работу конструктивных сил для построения справедливого мира и противостояния разрушительным идеологиям.

Он подчеркнул важность отстаивания исторической правды о Второй мировой войне как долга перед будущими поколениями и фундамента партнерских отношений между народами.

Президент выделил консолидированную патриотическую позицию всех парламентских партий России, отстаивающих суверенитет страны и поддерживающих участников и ветеранов специальной военной операции.

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Важно объединить работу конструктивных сил для построения справедливого мира и противостояния разрушительным идеологиям, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам антифашистского форума.

Соответствующая телеграмма, адресованная участникам форума "Борьба против международного терроризма, произвола и агрессии. За мир и безопасность", опубликована на сайте Кремля.

"Важно объединить работу всех конструктивных сил для построения справедливого, демократического, многополярного мира. Вместе противостоять распространению на планете разрушительных идеологий: ксенофобии, неонацизма, антисемитизма, русофобии", - говорится в тексте телеграммы

Глава государства отметил, что среди участников антифашистского форума - известные политики и общественные деятели, представители профсоюзного движения, женских и молодежных организаций.

Путин подчеркнул важность отстаивания исторической правды о Второй мировой войне, назвав это долгом перед будущими поколениями и фундаментом партнерских отношений между народами.