В Новой Москве полностью ликвидировали пожар на рынке

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пожар полностью ликвидирован на рынке "Тополек" в Новой Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что на рынке "Тополек" в Новой Москве горят торговые павильоны и складируемые материалы на площади 1,5 тысячи "квадратов".
"Пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет. Причину установят дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении.
