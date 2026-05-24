Для тушения пожара на рынке в Новой Москве задействовали вертолеты

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Вертолеты Московского авиационного центра набирают воду в Хованском пруду для тушения пожара на рынке "Тополек" в Новой Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что московские огнеборцы ликвидируют пожар на рынке "Тополек" в Новой Москве. По данным федерального МЧС, горят металлокаркасные торговые павильоны и складируемые материалы на площади 1500 квадратных метров.
Вертолеты Московского авиационного центра для тушения пожара на рынке "Тополек" набирают воду в Хованском пруду в Новой Москве, они прилетали к пруду не менее шести раз, передает корреспондент агентства.
